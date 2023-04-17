Кафе горит на Бережковской набережной в Москве

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ГУ МЧС России по г. Москве

В Москве на Бережковской набережной произошел пожар. Как утверждается, горит кафе. В настоящий момент на месте ЧП работает корреспондент «Звезды».

По данным экстренных служб, площадь пожара достигла 600 «квадратов». Кроме того, произошло обрушение кровли на площади 200 «квадратов».

Со слов администрации заведения, в здании сейчас никто не находится. Данных о пострадавших не поступало.

Несколькими днями ранее на фермерском рынке в Химках произошел пожар. Тогда пламя полностью охватило здание.