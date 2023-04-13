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Опубликованы кадры с места пожара на фермерском рынке в Химках

Игнат Далакян
08:00 13.04.2023
На кадрах видно, что пламя полностью охватило здание.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Опубликованы кадры с места крупного пожара на фермерском рынке в подмосковных Химках.

На видео можно заметить, что пламя полностью охватило здание. По словам очевидцев, рядом с охваченным пожаром зданием находится заправочная станция.

Напомним, что рано утром в подмосковных Химках загорелось здание торгового комплекса, в котором находится фермерский рынок. Из-за пожара пришлось изменить схему движения транспорта в городе. Движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду на месте их пересечения было полностью перекрыто.

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