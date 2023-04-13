Опубликованы кадры с места пожара на фермерском рынке в Химках

На кадрах видно, что пламя полностью охватило здание.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Опубликованы кадры с места крупного пожара на фермерском рынке в подмосковных Химках.

На видео можно заметить, что пламя полностью охватило здание. По словам очевидцев, рядом с охваченным пожаром зданием находится заправочная станция.

Напомним, что рано утром в подмосковных Химках загорелось здание торгового комплекса, в котором находится фермерский рынок. Из-за пожара пришлось изменить схему движения транспорта в городе. Движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду на месте их пересечения было полностью перекрыто.