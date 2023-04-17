Посла США Трейси пригласили в Госдуму для дачи пояснений по биолабораториям

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В Государственную думу пригласили посла США в РФ Линн Трейси для дачи пояснений, касающихся американских биолабораторий, действующих на территории Украины. Об этом говорится в заявлении комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

На заседании, которое состоится завтра, 18 апреля, рассмотрят вопросы о госконтроле за соблюдением законодательства об иноагентах, а также о регулировании деятельности иностранных НКО.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить Трейси на заседание нижней палаты парламента в связи с отсутствием ответа заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд на приглашение комиссии по биолабораториям.

На прошлой неделе начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, выступая в Совфеде, заявил, что Минобороны России исследует обнаруженные в биолабораториях Украины патогены холеры и сибирской язвы. За день до этого выступления он обвинил США в создании компонентов биооружия под прикрытием работ по биобезопасности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.