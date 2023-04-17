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WSJ узнала, что экс-офицер ВМС США вела причастный к утечке данных канал

Анна Назайкина
10:39 17.04.2023
Как утверждается, в общей сложности в этом аккаунте было размещено четыре файла с секретной информацией.
WSJ узнала, что экс-офицер ВМС США вела причастный к утечке данных канал
© Фото: Cristina Fumi, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Экс-офицер ВМС Соединенных Штатов занималась ведением в социальных сетях «пророссийского» аккаунта, который причастен к утечке данных Пентагона и национальной разведки, передает The Wall Street Journal.

Как утверждается, 37-летняя Сара Билс несколькими днями ранее призналась, что была одной из тех, кто вел этот канал. Отмечается, что в общей сложности аккаунтом занимались 15 человек, там было размещено четыре файла с секретными данными.

До конца прошлого года женщина проходила службу на американской авиабазе ВМС на острове Уидби. Бывший офицер уточнила, что утекшие документы разместила не она, однако имена других администраторов канала она не стала называть.

О том, что секретные данные Пентагона утекли в соцсети, стало известно в начале апреля. Распространившаяся информация, в частности, относились к ситуации на Украине.

Впоследствии ФБР задержало подозреваемого - им оказался сотрудник разведывательного отделения Нацгвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра. В минувшую субботу, 15 апреля, ему предъявили обвинение, после чего поместили под стражу.

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