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Начальник войск РХБЗ Кириллов вручил госнаграды отличившимся в зоне СВО бойцам

06:30 17.04.2023
Военнослужащие войск РХБЗ стойко и достойно выполняют свой долг, отметил Игорь Кириллов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов наградил военнослужащих, проявивших мужество, героизм и отвагу на передовой спецоперации. Он также поздравил личный состав войск с праздником Воскресения Христова.

Отличившихся удостоили ордена Мужества, знака отличия ордена Святого Георгия - Георгиевского креста IV степени, медали «За отвагу» и медали Минобороны России «За усердие при выполнении задач РХБ защиты». Некоторым военнослужащим вручили именное холодное оружие.

Как отметил Кириллов, военнослужащие войск РХБЗ стойко и достойно выполняют свой долг перед Отечеством. Военачальник пожелал им крепкого здоровья, успехов и удачи в нелегкой службе.

Ранее медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» получили военнослужащие военной полиции Центрального военного округа. В зоне СВО бойцы следят за безопасностью на дорогах и в населенных пунктах, осуществляют пропускной режим на пунктах контроля.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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