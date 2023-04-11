Отличившиеся в зоне СВО бойцы ВС РФ получили медали за проявленные мужество и отвагу

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Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО), отличившиеся в ходе выполнения специальных задач в зоне СВО, получили ведомственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность. Кадры награждения опубликовало российское оборонное ведомство.

Бойцы получили медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть», а также «Участнику специальной военной операции». Их военнослужащим вручил начальник военной полиции ЦВО полковник Константин Смирнов.

В зоне проведения специальной военной операции на военную полицию возложены особые задачи. Бойцы следят за безопасностью на дорогах и в населенных пунктах, осуществляют пропускной режим на пунктах контроля.

Ранее Минобороны РФ показало кадры вручения наград военным железнодорожникам. Они получили знаки отличия за восстановление путей в зоне СВО. В ведомстве отметили героизм бойцов при выполнении задач.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.