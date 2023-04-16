Жертва обстрела украинских боевиков погибла в машине

Ранее сообщалось об одной погибшей и трех пострадавших из-за обстрела боевиков.

© Видео: itsdonetsk Telegram © Фото: itsdonetsk Telegram

Опубликованы кадры погибшей в результате обстрела боевиков женщины. По предварительным данным, она стала жертвой удара украинских националистов по центру Донецка. Она погибла в машине.

Ранее сообщалось об одной погибшей и трех пострадавших в результате обстрела. По имеющейся информации, всего было выпущено 20 ракет из РСЗО.

Инцидент произошел в ночь на 16 апреля, когда в Спасо-Преображенском соборе происходило пасхальное богослужение. Вблизи собора упали ракеты националистов, на опубликованном видео слышен грохот.