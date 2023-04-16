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Женщина погибла в результате украинского обстрела рядом с собором в Донецке

Анастасия Бобылева
04:49 16.04.2023
Националисты выпустили 20 ракет по Ворошиловскому району Донецка из РСЗО.
© Видео: itsdonetsk Telegram © Фото: itsdonetsk Telegram
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В результате обстрела центра Донецка украинскими националистами погибла женщина. Об этом сообщили в РИА Новости. Еще три человека, по имеющимся данным, были ранены, их увезли на машине скорой помощи.

Согласно данным представительства ДНР в СЦКК, ранее боевики выпустили 20 ракет из РСЗО по Ворошиловскому району города. Ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, из-за чего людям, пришедшим на пасхальное богослужение, пришлось эвакуироваться.

Пострадали несколько соседних зданий.

Ранее украинские боевики обстреляли Горловку 10 снарядами из РСЗО. Также они выпустили три снаряда «натовского» калибра по центру города.

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