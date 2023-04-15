Украинские боевики обстреляли Горловку 10 снарядами из РСЗО

Вместе с тем боевики выпустили три снаряда 152 миллиметра в сторону Центрально-городского района Горловки.

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Украинские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике десятью ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Вместе с тем в ведомстве добавили, что противник выпустил три снаряда «натовского» калибра в сторону Центрально-городского района Горловки.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.15 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять ракет из РСЗО», - говорится в сообщении СЦКК ДНР в Telegram.

Ранее украинские боевики обстреляли детский сад в центре Горловки.