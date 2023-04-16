СБР Судана заявили о частичном захвате контроля над военными частями в Дарфуре

Об этом силы быстрого реагирования сообщили в Twitter.

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Подразделения сил быстрого реагирования захватили несколько военных частей в регионе Дарфур. Об этом стало известно из публикации суданского спецназа в Twitter.

«Силы быстрого реагирования объявляют о контроле над несколькими стратегическими объектами в столице и за ее пределами, включая Генеральный штаб вооруженных сил и центры управления несколькими военными частями в регионе Дарфур и других штатах», - говорится в сообщении.

Регулярная армия не прокомментировала эти заявления, однако ранее она опровергла сообщения о захвате здания Генерального штаба, которые распространили силы быстрого реагирования.

В результате беспорядков, по мнению медиков, пострадали уже более 180 человек. Также 25 человек погибли.