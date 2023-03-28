В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Самолет из Новосибирска незаконно приземлился на лед Байкала

Елизавета Потейчук
10:11 28.03.2023
По факту нарушения был составлен административный протокол.
© Видео: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" © Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"
Читайте нас на:

Частный легкомоторный самолет из Новосибирска незаконно приземлился на лед озера Байкал в границах особо охраняемой природной территории. Воздушное судно на льду пролива Малое Море Прибайкальского нацпарка обнаружили сотрудники госорганизации «Заповедное Забайкалье».

«Граждане пояснили, что следуют из Новосибирска, а на острове Ольхон у них была запланирована остановка на обед», - говорится в сообщении на странице организации в сети «ВКонтакте».

Отмечено, что по факту инцидента был составлен административный протокол. После оформления документов нарушители покинули границы нацпарка.

Ранее на Байкале рядом с поселком Большое Голоустное в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,9. Погибших и пострадавших нет.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:40 В стране и мире
Захарова заявила, что правда о терактах на «Северных потоках» пробьется
10:11 В стране и мире
Видео
Самолет из Новосибирска незаконно приземлился на лед Байкала
09:40 Армия
Видео
Российские бойцы уничтожили две радиолокационные станции AN/TPQ50 на Авдеевском направлении
08:51 В стране и мире
Украинские националисты возобновили обстрел Донецка утром 28 марта
07:10 В стране и мире
Трамп заявил, что украинский конфликт необходимо завершить прямо сейчас
Популярное
«КП»: Романа Костомарова готовят к протезированию
Видео
Мама мальчика Федора рассказала о его реакции на награду от президента
Видео
Разрыв снаряда прервал интервью корреспондента «Звезды» с российским бойцом
Путин рассказал, как нарушил ПДД по время поездки за рулем в Мариуполе
Песков: Путин очень часто использует квартиру в Кремле после начала СВО
В украинском сериале при помощи нейросетей заменили лицо русского актера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.