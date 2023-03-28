В стране и мире Самолет из Новосибирска незаконно приземлился на лед Байкала Елизавета Потейчук По факту нарушения был составлен административный протокол. © Видео: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" © Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Читайте нас на: Частный легкомоторный самолет из Новосибирска незаконно приземлился на лед озера Байкал в границах особо охраняемой природной территории. Воздушное судно на льду пролива Малое Море Прибайкальского нацпарка обнаружили сотрудники госорганизации «Заповедное Забайкалье». «Граждане пояснили, что следуют из Новосибирска, а на острове Ольхон у них была запланирована остановка на обед», - говорится в сообщении на странице организации в сети «ВКонтакте». Отмечено, что по факту инцидента был составлен административный протокол. После оформления документов нарушители покинули границы нацпарка. Ранее на Байкале рядом с поселком Большое Голоустное в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,9. Погибших и пострадавших нет. Экспертное мнение и аналитика