Самолет из Новосибирска незаконно приземлился на лед Байкала
По факту нарушения был составлен административный протокол.
© Видео: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" © Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"
Частный легкомоторный самолет из Новосибирска незаконно приземлился на лед озера Байкал в границах особо охраняемой природной территории. Воздушное судно на льду пролива Малое Море Прибайкальского нацпарка обнаружили сотрудники госорганизации «Заповедное Забайкалье».
«Граждане пояснили, что следуют из Новосибирска, а на острове Ольхон у них была запланирована остановка на обед», - говорится в сообщении на странице организации в сети «ВКонтакте».
Отмечено, что по факту инцидента был составлен административный протокол. После оформления документов нарушители покинули границы нацпарка.
Ранее на Байкале рядом с поселком Большое Голоустное в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,9. Погибших и пострадавших нет.