Также расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 уничтожил склад боеприпасов украинских боевиков в районе Малиновки.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

В Министерстве обороны России сообщили, что в Гуляйполе прибыли французские журналисты для подготовки провокационных роликов о якобы ударах Вооруженных Сил РФ по гражданским объектам.

«По данным радиоразведки, в район населённого пункта Гуляйполе прибыла группа французских журналистов с большой долей вероятности в целях подготовки провокационных видеосюжетов о нанесении группировкой «Восток» ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей», - отметил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

Он также добавил, что расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 уничтожил склад боеприпасов украинских боевиков в районе Малиновки на Запорожском направлении.

Ранее российское оборонное ведомство заявляло, что штурмовые отряды «Вагнер» в Артемовске освободили два квартала в ходе наступления. Подразделения ВДВ в это же время сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.