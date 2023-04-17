Экс-премьер Словакии Фицо призвал запретить импорт зерна с Украины

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Бывший премьер-министр Словакии и действующий лидер парламентской оппозиции, социал-демократ Роберт Фицо призвал власти страны запретить импорт зерна и другой продукции с Украины.

«Чапутова и Хегер ради Украины способны пожертвовать словацкими земледельцами. Они должны немедленно запретить ввоз зерна и других продуктов с Украины», - приводит ТАСС сообщение Фицо из соцсетей.

Экс-премьер отмечает, что президент Словакии, а также правительство страны не учитывают интересы фермеров, а также других производителей продуктов питания. По словам политика, они «уже давно кричат о помощи». Более того, Фицо считает, что ввоз украинской сельхозпродукции создал угрозу для национального рынка.

Ранее Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции из Украины после того, как европейские фермеры столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих стран украинским зерном.