Глава МИД Венгрии Сийярто потребовал от Брюсселя прекратить «венгерофобное поведение»

По словам венгерского министра, в Брюсселе не могут «переварить» решение венгров на парламентских выборах.

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейской комиссии необходимо прекратить «венгерофобное поведение». По словам политика, это вызвано тем, что в Брюсселе не могут «переварить» решение венгров на парламентских выборах.

«Я думаю, что Брюсселю пришло время прекратить венгерофобное поведение, хорошо видно, что они страдают от того, что не могут вмешаться в венгерские процессы, не могут повлиять на решения венгерского народа», - приводит РИА Новости слова Сийярто из выступления на венгерском телевидении.

По словам главы МИД Венгрии, Брюссель имеет проблемы с венгерским волеизъявлением в целом, а не только с конкретными делами.

Ранее политолог Александр Шатилов в беседе со «Звездой» рассказал, чем обусловлены готовящиеся против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его соратников санкции США.