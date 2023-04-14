Минобороны России: с 16 по 18 апреля РФ посетит министр обороны КНР Ли Шанфу

Это будет первая зарубежная поездка китайского министра обороны после назначения на должность в марте текущего года.

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Минобороны России сообщило о визите в РФ министра обороны Китая, который состоится с 16 по 18 апреля.

«В период с 16 по 18 апреля 2023 года Российскую Федерацию с официальным визитом посетит министр обороны Китайской Народной Республики генерал-полковник Ли Шанфу. Это его первая зарубежная поездка после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе визита пройдут переговоры министров обороны России и Китая.

При этом стороны обсудят актуальные вопросы безопасности - как региональной, так и глобальной, а также двустороннее взаимодействие в оборонной сфере - его состояние и перспективы.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что весь Тихоокеанский флот поднят по тревоге в рамках внезапной проверки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.