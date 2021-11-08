Самую ядовитую змею в мире нашли в домашнем бассейне

В Австралии семья обнаружила в своем бассейне смертоносную змею, которая плавала в воде. Видео опубликовано в Сети.



На кадрах видно, как змея сначала сползла в бассейн, а после уползла из двора. Восточная коричневая змея является одной из самых ядовитых в мире: человек, не получивший противоядия, умрет от ее укуса за 15 минут.

Ранее серпентолог и профессиональный змеелов Владислав Старков рассказал «Звезде», как быть в случае укуса гадюки. С его слов, змеи предпочитают сторониться человека и сами никогда не нападают. Ощутить на себе силу и токсичность их укуса, можно только наступив на змею случайно или напав на нее с палкой или камнем.