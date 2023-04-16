МО РФ: штурмовые отряды «Вагнер» в Артемовске освободили два квартала в ходе наступления

Подразделения ВДВ в это же время сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

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Штурмовые отряды «Вагнер» в ходе наступления в Артемовске на Донецком направлении специальной военной операции освободили два квартала в северо-западной и юго-восточной части города. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

В это же время подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов. На данном направлении уничтожено до 145 украинских националистов, два танка, БМП, две бронемашины, три пикапа, два автомобиля, одна «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и пусковая установка РСЗО «Ураган».

Ранее штурмовые отряды «Вагнер» овладели двумя кварталами на северной и южной окраинах города. Отступающие подразделения украинских боевиков разрушали объекты инфраструктуры и жилые дома, чтобы попытаться задержать наступления штурмовиков.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов