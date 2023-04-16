Минобороны: ВС РФ уничтожили пытавшихся контратаковать боевиков под Малоильиновкой

В МО РФ также сообщили об уничтожении 54-й механизированной бригады националистов в районе населенного пункта Сакко и Ванцетти ДНР.

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В Министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы РФ уничтожили пытавшихся контратаковать украинских боевиков под Малоильиновкой. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ, пытавшиеся контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Малоильиновка», - заявил представитель МО РФ.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве заявили об уничтожении 54-й механизированной бригады украинских боевиков в районе населенного пункта Сакко и Ванцетти Донецкой Народной Республики.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило о поражении 73-х артиллерийских подразделений украинских боевиков в 95 районах.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.