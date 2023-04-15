МО: ВС РФ нанесли поражение 73-м артиллерийским подразделениям украинских боевиков в 95 районах
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение 73-м артиллерийским подразделениям украинских боевиков в 95 районах. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 73-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 95 районах», - заявил представитель МО РФ.
Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации рассказали об уничтожении украинского склада с боеприпасами в Запорожской области. Неприятельский склад исчез во вспышках, пламени и клубах дыма в районе населенного пункта Червоная Криница, сообщил представитель Минобороны РФ.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов.