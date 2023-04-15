МО: ВС РФ нанесли поражение 73-м артиллерийским подразделениям украинских боевиков в 95 районах

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации рассказали об уничтожении украинского склада с боеприпасами в Запорожской области. Неприятельский склад исчез во вспышках, пламени и клубах дыма в районе населенного пункта Червоная Криница, сообщил представитель Минобороны РФ.

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