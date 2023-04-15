МО РФ: штурмовые отряды «Вагнер» овладели двумя кварталами на окраинах Артемовска

Украинские боевики при отступлении целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: мо Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В районе города Артемовск на Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои. Штурмовые отряды «Вагнер» успешно продвинулись вперед и овладели двумя кварталами на северной и южной окраинах города. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Подразделения украинских боевиков, оставшиеся в городе, при отступлении целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома, чтобы попытаться замедлить продвижение российских сил.

Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды «Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах Артемовска. Поддержку им оказывают подразделения Воздушно-десантных войск.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов