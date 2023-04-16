В стране и мире Опубликованы кадры разрушений после обстрела Донецка украинскими боевиками Игнат Далакян Алексей Огренич Целями боевиков стал Преображенский кафедральный собор, где шла служба, детский сад, общежитие студентов и крытый рынок. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Опубликованы кадры последствий обстрела со стороны украинских боевиков по Донецку. Украинские националисты начали наносить массированные удары прямо во время пасхальных богослужений в Преображенском Кафедральном соборе и Свято-Андреевском храме в близлежащие районы. Кроме того, целями боевиков стали детский сад, общежитие студентов и крытый рынок в городе. Ранее стало известно, что женщина погибла в результате украинского обстрела рядом с собором в Донецке. Националисты выпустили 20 ракет по Ворошиловскому району Донецка из РСЗО. Экспертное мнение и аналитика