WP: большинство заявивших об уходе из РФ компаний продолжили работу в стране

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Большинство западных компаний, которые после начала специальной военной операции РФ на Украине объявили о своем уходе с территории Российской Федерации, продолжили работать в стране. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как передает RT, приводимые экспертами в издании оценки указывают на то, что лишь небольшое количество западных компаний покинули Россию.

Сообщается, что иностранные компании часто имеют зависимость от отечественного бизнеса. Газета также отмечает, что некоторые предприятия сумели захватить определенную долю рынка из-за ухода конкурентов.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что ушедшие из РФ после начала спецоперации розничные потребительские бренды потеряли около 2 миллиардов долларов. Также отмечалось, что свертывание деятельности в России не сильно оказало влияние на глобальный бизнес.