Украинские националисты обстреляли тремя снарядами Куйбышевский район Донецка

Выстрелы произошли в 09:35 из населенного пункта Тоненькое.

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В пасхальное утро украинские националисты нанесли удар по Донецку. Сообщается о трех снарядах «натовского» калибра 155 миллиметров.

Они были выпущены из населенного пункта Тоненькое по Куйбышевскому району Донецка. Об этом информировало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:35 - н.п. Тоненькое - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - написало представительство в своем Telegram-канале.

Этой ночью во время пасхального богослужения украинские боевики обстреляли центр Донецка. В результате обстрела погибла женщина. Еще три человека были ранены, их увезли на машине скорой помощи.

Сообщалось, что украинские боевики выпустили 20 ракет из реактивной артиллерии по Ворошиловскому району города. Они упали вблизи Спасо-Преображенского собора. Пришедшие на пасхальное богослужение люди спешно эвакуировались.