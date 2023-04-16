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Подразделения ПВО ТОФ заступили на боевое дежурство в позиционных районах

10:19 16.04.2023
На боевое дежурство заступили ЗРК С-400, ЗРПК «Панцирь-С» и расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия.
© Видео: Telegram, Минобороны России © Фото: Telegram, Минобороны России
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Для отражения воздушного нападения на территории округа на боевое дежурство по ПВО в новых позиционных районах заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия в заданном районе.

Предварительно боевые расчеты и подразделения противовоздушной обороны совершили марши из пунктов дислокации в новые позиционные районы.

Личный состав подразделений во время боевого дежурства выполнил задачи по отражению нападения ДРГ условного противника, а также обнаружил воздушные цели расчетами ЗРПК «Панцирь-С».

Ранее в рамках проверки боеготовности Тихоокеанского флота экипажи ракетоносцев Ту-95МС и Ту-22М3 совершили перелеты на оперативные аэродромы. По сообщению Минобороны России, в воздухе будет совершена дозаправка самолетов от заправщика Ил-78.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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