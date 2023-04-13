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Замглавы МИД Грушко: Балтика усилиями НАТО превращена в зону военного соперничества

Марина Крижановская
08:18 13.04.2023
Вместе с тем замглавы ведомства отметил, что у России достаточно военных и иных средств для обеспечения свободы судоходства и действий для российских военно-морских сил.
Замглавы МИД Грушко: Балтика усилиями НАТО превращена в зону военного соперничества
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Возрастают риски столкновения сил России и НАТО. Одним из характерных факторов является регион Балтики, в последние годы превратившийся «в зону военного соперничества». Своим видением ситуации поделились в МИД России. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что наиболее спокойный в военном и политическом отношении регион Балтийского моря теперь выходит на авансцену соперничества.

Отвечая на вопрос, есть ли гарантии, что с учетом расширения инфраструктуры военного блока НАТО и приближения границ альянса к российским, не случится каких-либо инцидентов, он ответил отрицательно.

«Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все. Если мы посмотрим на эволюцию ситуации в сфере безопасности за последние годы в Балтийском регионе, то это как раз очень хороший пример того, как наиболее спокойный в военном и политическом отношении регион общими усилиями НАТО был превращен в зону военного соперничества», - поделился он в интервью «Известиям».

Замминистра Грушко напомнил о модернизации финских вооруженных сил и оснащении их истребителями-бомбардировщиками F-35.

«Я бы обратил особое внимание на то, что вооруженные силы Финляндии в настоящий момент активно модернизируются, оснащая военно-воздушные силы американскими самолетами F-35, способными нести ядерное оружие. Это необходимо учитывать», - предупредил он.

Отвечая, сохраняет ли еще Россия с геополитической точки зрения Балтийское море, дипломат сказал, что государство имеет достаточное количество средств для этого.

«В России достаточно военных и иных средств для того, чтобы этого не произошло. Мы будем обеспечивать и свободу судоходства, и свободу действия для наших военных морских сил. У нас есть ресурсы для того, чтобы в случае необходимости показать, что мечтания НАТО не осуществятся», - подытожил высокопоставленный дипломат, замглавы МИД РФ.

Немногим ранее сообщалось о предложении США пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию. Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон написал, что данное решение позволит существенно увеличить бюджет организации и превратит ее во всемирную.

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