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Истребители МиГ-31БМ ТОФ перехватили самолет условного противника

06:12 15.04.2023
Роль условного противника выполнял противолодочный самолет Ил-38.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пара истребителей МиГ-31БМ Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки боевой готовности ТОФ отработала перехват самолета-нарушителя условного противника. В Минобороны опубликовали кадры воздушного боя.

Роль нарушителя выполнял противолодочный самолет Ил-38, который предпринял попытку приблизиться к отряду кораблей флота для нанесения по нему бомбового удара. Чтобы перехватить его, с одного из аэродромов были подняты два истребителя-перехватчика МиГ-31БМ. Их экипажи обнаружили цель и произвели по ней электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности.

Затем экипажи истребителей вступили в воздушный бой с истребителями условного противника, прикрывающего «вражеские» бомбардировщики.

Ранее МО РФ показало кадры внезапной проверки морпехов ТОФ. Морские пехотинцы осуществили подъем личного состава по тревоге, подготовили технику и приступили к выходу в назначенный район.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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