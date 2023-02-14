Politico: Вашингтон заявил, что у него нет лишних ракет ATACMS для Украины

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В Вашингтоне сообщили об отсутствии лишних ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров для поставок Украине. Как пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники, американские чиновники намерены поддерживать конкретное количество боеприпасов на складах.

«Американские чиновники заявили представителям Киева, что у них нет лишних ATACMS. Передача ATACMS приведет к истощению американских запасов и нанесет урон готовности ВС США к будущему сражению», - отмечает газета.

По данным издания, в Киеве при этом рассматривают возможность попросить Вашингтон одобрить покупку ракет у страны-союзника на средства американской финансовой помощи. Так, ракеты ATACMS имеются у Южной Кореи, Польши, Румынии, Греции, Турции, Катара и Бахрейна, сказано в материале.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена работает над выделением очередной помощи украинским властям. Вместе с тем, по информации издания, Белый дом прорабатывает очередные санкции против России.