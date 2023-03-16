Грузовой поезд с опасными веществами сошел с рельсов в Аризоне

© Фото: IMAGO, Ray Warschke, Globallookpress

В США в штате Аризона грузовой поезд с опасными веществами сошел с рельсов. По данным газеты New York Times, инцидент произошел вблизи города Топок в округе Мохаве.

Представитель офиса шерифа округа Мохаве Анита Мортенсен, на которую ссылается издание, подтверила, что недалеко от границы штата Аризона с Калифорнией и Невадой с рельсов сошел поезд. Вместе с тем Мортенсен подчеркнула, что не располагает сведениями об утечке в результате аварии.

Напомним, это не первый железнодорожный инцидент в США, произошедшая за последнее время. Ранее поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо. На нем перевозились опасные химические вещества, включая винилхлорид, который является ядом, способным вызвать онкологические заболевания. Затем еще один поезд этой же компании потерпел крушение на путях 4 марта.