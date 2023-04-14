Украинские боевики обстреляли детский сад в центре Горловки
Мэр Горловки сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
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Украинские националисты обстреляли центр Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
«Поврежден детский сад № 15 по адресу: ул. Остапенко, 8. Снаряд укронацистов разорвался на территории детсада», - говорится в Telegram-канале мэра.
Кроме того, глава города сообщил о повреждении трех домов в городе. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее мэр Горловки сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских националистов центра города повреждены линии электропередач и нарушено электроснабжение. Украинские боевики обстреляли Горловку в ночь с 13 на 14 апреля.