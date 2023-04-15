Al-Arabiya: армия Судана отказалась от переговоров с СБР

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Командование армии Судана отказывается от какого-либо переговорного процесса или договоренностей с Силами быстрого реагирования (СБР) страны до прекращения ими «беззакония». Об этом информирует телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление Вооруженных Сил.

«Никакого диалога или договоренностей с Силами быстрого реагирования не будет до прекращения ими беззаконий», - сказано в сообщении канала.

Напомним, 15 апреля дворец республики в столице Судана Хартуме был захвачен силами быстрого реагирования (СБР). Также сообщалось о прекращении работы международного аэропорта в городе. Позднее Силы быстрого реагирования Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта, защищавший авиабазу Мероэ.