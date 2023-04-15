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Посольство РФ в Судане призвало стороны конфликта прекратить огонь

Григорий Филиппов
Елизавета Потейчук
21:09 15.04.2023
Перестрелки в Хартуме начались с самого утра, после того как подразделения Сил быстрого реагирования начали операцию по захвату административных зданий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Истребители регулярной армии Судана на бреющем полете проходят над аэродромом. Экипажи получили приказ атаковать базы и скопление техники Сил быстрого реагирования (СБР).

Сообщается, что с воздуха атакованы штаб мятежного спецназа в Хартуме, а также их расположение СБР в городе Мероэ на севере страны. Ранее в столице мятежники захватили аэропорты. Судя по кадрам из Хартума, горят по меньшей мере два самолета. А в здании аэровокзала оказались несколько десятков гражданских - сотрудники и пассажиры.

На захваченном аэродроме в Мероэ базируется боевая авиация, в том числе самолеты советского производства истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Пока не известно, есть ли среди мятежников пилоты и успели ли они поднять хоть одну из этих машин в воздух. Перестрелки в Хартуме начались с самого утра, после того как подразделения Сил быстрого реагирования начали операцию по захвату административных зданий. В частности, им удалось взять под контроль республиканский дворец. Прекратило вещание национальное телевидение после сообщений в его штаб-квартире. Для россиян, находящихся в стране, посольство выпустило предупреждение.

«Посольство выражает обеспокоенность в связи с эскалацией насилия. Призывает суданские стороны к скорейшему прекращению огня и переговорам в целях стабилизации обстановки в дружественном нам Судане. Одновременно призываем находящихся в Судане российских граждан оставаться дома и сохранять спокойствие», - сказано в сообщении миссии.

Через несколько часов после начала операции против мятежников армия Судана заявила, что сумела отбить все ранее захваченные объекты, в том числе аэропорты. Устроившие мятеж Силы быстрого реагирования - крупное военизированное формирование, созданное 10 лет назад генералом Хаметти. в 2021 его подчиненные помогли армии совершить госпереворот. Но сейчас внутри хунты возникли разногласия - поделить власть они пока так и не смогли.

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