В Новом Уренгое женщина на иномарке протаранила восемь машин на парковке

© Фото: Алекс Мерфи, ЧП ДТП Новый Уренгой, ВКонтакте

В Новом Уренгое женщина, будучи в нетрезвом состоянии, протаранила восемь припаркованных автомобилей за рулем иномарки. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Уточняется, что женщина попыталась скрыться с места инцидента. Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия.

Ранее в Новомосковском административном округе на парковке на улице Бориса Пастернака произошел пожар. Как утверждалось, горели металлическое строение и шесть припаркованных машин на общей площади 300 «квадратов».