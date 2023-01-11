В Новой Москве на парковке разлилось около тонны топлива и загорелись автомобили

© Видео: Igor Krasnitckiy, VK © Фото: Igor Krasnitckiy, VK

В Новой Москве на парковке по улице Бориса Пастернака горят около десяти автомобилей. Причиной возгорания стал розлив дизельного топлива с ближайшей стройки.

Согласно данным Telegram-каналов 112 и MOW, масса разлитого топлива составляет около тонны, и сейчас оно стекает в канализацию. Кроме этого сообщается, что неподалеку от места происшествия были слышна взрывы.

Информации о пострадавших не поступало.

К настоящему моменту пожар потушен. Сотрудники МЧС намерены также залить пеной канализацию, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Между тем, по данным SHOT, в канализации под местом возгорания разгорелся пожар, в результате которого пламя начало вырываться на поверхность. Из-за этого потушить огонь для пожарных будет сложнее.

Вчера на северо-востоке Москвы горели складские помещения. Пожар распространился на площадь около двух тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали из склада 233 человека, а для тушения привлекли авиационную технику.