Зеленский ввел санкции против 33 физлиц и 225 юрлиц России

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер в отношении 33 граждан и 225 компаний из России. Об этом следует из соответствующего документа, опубликованного на сайте Зеленского.

Отмечается, что срок санкций составит 10 лет как для физлиц, так и для юрлиц. В отношении 33 граждан РФ вводится 11 ограничительных мер, в том числе подразумевающих блокировку активов, прекращение торговых операций и аннулирование лицензий.

В списке юрлиц оказались АО «Волжский электромеханический завод», АО «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения», АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева», АО«Казанское моторостроительное производственное объединение».

Ранее Зеленский ввел санкции против ряда букмекерских контор, включая «Спортлото». Суммарно ограничения коснулись 287 юридических и 120 физических лиц.