В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленский ввел санкции против 33 физлиц и 225 юрлиц России

Вероника Волосунова
15:20 01.04.2023
Для физлиц ограничения предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и аннулирование лицензий.
Зеленский ввел санкции против 33 физлиц и 225 юрлиц России
© Фото: IMAGO, PRESIDENT OF UKRAINE, Globallookpress
Читайте нас на:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер в отношении 33 граждан и 225 компаний из России. Об этом следует из соответствующего документа, опубликованного на сайте Зеленского. 

Отмечается, что срок санкций составит 10 лет как для физлиц, так и для юрлиц. В отношении 33 граждан РФ вводится 11 ограничительных мер, в том числе подразумевающих блокировку активов, прекращение торговых операций и аннулирование лицензий.

В списке юрлиц оказались АО «Волжский электромеханический завод», АО «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения», АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева», АО«Казанское моторостроительное производственное объединение».

Ранее Зеленский ввел санкции против ряда букмекерских контор, включая «Спортлото». Суммарно ограничения коснулись 287 юридических и 120 физических лиц.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:44 В стране и мире
Захарова назвала циничной спекуляцией резолюцию Франции о голодоморе
12:39 В стране и мире
Видео
Политолог Шатилов заявил, что в новой концепции МИД РФ нет антизападного пафоса
11:57 Спорт
В МОК заявили, что бойкот соревнований с россиянами только навредит Украине
11:41 В стране и мире
Настоятель Киево-Печерской лавры заявил, что его отправили под домашний арест
10:47 Армия
Видео
Шойгу заявил, что наращивание производства боеприпасов позволяет выполнять задачи по плану СВО
Популярное
Супруга Костомарова сообщила, что перевод мужа в зарубежные клиники не обсуждается
Видео
Полет машины футболиста Кьюина в спортзал попал на видео
Corriere della Sera: группа из 6-7 человек помогла Уссу сбежать из Италии
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.