Силуанов освобожден от поста полпреда РФ в совете Евразийского банка развития

Освобождение от должности связано с «глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях».

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Министр финансов России Антон Силуанов освобожден от поста полномочного представителя РФ в совете Евразийского банка развития (ЕАБР). Об этом сказано в соответствующем распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях, освободить министра финансов Российской Федерации Силуанова А.Г. от исполнения обязанностей полномочного представителя Российской Федерации в совете Евразийского банка развития до последующего назначения нового полномочного представителя Российской Федерации в совете Евразийского банка развития», - сказано в распоряжении.

Ранее Антон Силуанов заявил, что быстрого решения проблемы с замороженными на Западе активами россиян нет. По словам главы Минфина, в решении этой проблемы заинтересованы все стороны и работа над ней идет.