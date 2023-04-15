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Российские бойцы уничтожили украинскую пехоту из гаубиц Д-30

05:32 15.04.2023
Беспилотники обнаружили цель и передали координаты на пункт управления, после чего был нанесен удар.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) ударили по пехоте украинских националистов, окопавшихся на своих позициях в зоне СВО. Минобороны РФ показало кадры боевой работы российских бойцов.

Расчетом беспилотных летательных аппаратов был обнаружен взводный опорный пункт украинских националистов. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией.

Точным огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту противника. От момента получения цели до выстрела прошло не более двух минут, после чего была осуществлена корректировка огня для нанесения максимального огневого поражения.

В ходе совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов «крылатой пехоты» было уничтожено порядка взвода украинских военнослужащих.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об уничтожении украинского склада с боеприпасами. Неприятельский склад исчез во вспышках, пламени и клубах дыма в районе населенного пункта Червоная Криница.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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