В МО РФ рассказали об уничтожении украинского склада с боеприпасами в Запорожской области

Неприятельский склад исчез во вспышках, пламени и клубах дыма в районе населенного пункта Червоная Криница.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Минобороны России сообщили об уничтожении вражеского склада с боеприпасами. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Червоная Криница Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами украинских войск», - заявил Конашенков.

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 93 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска в 136 районах.

Российские средства ПВО перехватили за сутки шесть снарядов РСЗО HIMARS. Также были уничтожены шесть украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Тамбовка (Запорожская область), Великая Лепетиха, Масловка (Херсонская область).

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. Враг недосчитался 407 самолетов, 228 вертолетов, 3 753 беспилотников, 415 ЗРК, 8 672 танков и других боевых бронированных машин, 1 084 боевых машин РСЗО, 4 584 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 504 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков сообщил, что штурмовые отряды «Вагнер» ведут интенсивные бои за кварталы западной части Артемовска. Их фланги обеспечивают подразделения ВДВ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.