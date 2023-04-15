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«Звезда» покажет прямую трансляцию Пасхального богослужения из Главного Храма ВС РФ

Марина Крижановская
11:09 15.04.2023
Трансляция праздничного богослужения состоится из подмосковной Кубинки и петербургского Кронштадта.
«Звезда» покажет прямую трансляцию Пасхального богослужения из Главного Храма ВС РФ
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Телеканал «Звезда» проведет прямую трансляцию пасхального богослужения, которое состоится в Главном Храме Вооруженных Сил Российской Федерации в подмосковной Кубинке. Увидеть ее можно будет также на сайте и в социальных сетях телеканала.

Вместе с тем трансляция будет проводиться и из Морского Никольского собора в Кронштадте - главного храма Военно-морского флота России.

В 2023 году православные христиане встречают праздник Пасхи 16 апреля.
Полунощница в Кубинке начнется в 23:30. Затем в полночь пройдет крестный ход. Божественную литургию возглавит митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Феогност. Ему будет сослуживать Ключарь Патриаршего собора в честь Воскресения Христова - Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, протоиерей Александр Солдатенков.

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