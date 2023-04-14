МО РФ: штурмовые отряды «Вагнер» ведут интенсивные бои за кварталы западной части Артемовска

На флангах штурмовых отрядов действуют подразделения ВДВ, которые пресекают доставку боеприпасов и резервов противника в город.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Минобороны России рассказали о боях за Артемовск. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении штурмовые отряды "Вагнер" ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артемовск. Действующие на флангах подразделения Воздушно-десантных войск оказывают штурмовым отрядам поддержку и пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы», - заявил Конашенков.

Согласно заявлению представителя российского оборонного ведомства, авиация «Южной» группировки войск оказывает поддержку штурмовым отрядам. В район Артемовска за сутки совершено 14 вылетов. Ракетчики и артиллеристы выполнили 62 огневые задачи, добавил Конашенков.

Он также озвучил общие потери противника за сутки на Донецком направлении. По словам Конашенкова, они составили до 340 человек. Помимо живой силы, уничтожены два украинских танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», буксируемые гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение вооруженным формированиям Украины в районах Угледара, а также населенных пунктов Марфополь, Зализничное, Новоандреевка и Каменское. Суточные потери неприятеля в живой силе на данных направлениях составили до 40 человек. Уничтожены несколько единиц техники, включая две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Червоная Криница уничтожен украинский склад с боеприпасами. На Херсонском направлении противник потерял до 35 боевиков, уничтожены шесть украинских автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная гаубица «Акация».

На Купянском направлении поражены подразделения противника в районах Стельмаховки, Ивановки и Двуречной. Пресечены действия пяти украинских разведгрупп в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное и Тимковка. Суточные потери украинской стороны составили до 60 человек. На Краснолиманском направлении нанесено поражение неприятелю в районах населенных пунктов Серебрянка, Червонопоповка и Червоная Диброва. Уничтожены до 80 националистов, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.