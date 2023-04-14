Армия Армия Армия

МО РФ: штурмовые отряды «Вагнер» ведут интенсивные бои за кварталы западной части Артемовска

15:10 14.04.2023
На флангах штурмовых отрядов действуют подразделения ВДВ, которые пресекают доставку боеприпасов и резервов противника в город.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Минобороны России рассказали о боях за Артемовск. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«На Донецком направлении штурмовые отряды "Вагнер" ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артемовск. Действующие на флангах подразделения Воздушно-десантных войск оказывают штурмовым отрядам поддержку и пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы», - заявил Конашенков.

Согласно заявлению представителя российского оборонного ведомства, авиация «Южной» группировки войск оказывает поддержку штурмовым отрядам. В район Артемовска за сутки совершено 14 вылетов. Ракетчики и артиллеристы выполнили 62 огневые задачи, добавил Конашенков.

Он также озвучил общие потери противника за сутки на Донецком направлении. По словам Конашенкова, они составили до 340 человек. Помимо живой силы, уничтожены два украинских танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», буксируемые гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение вооруженным формированиям Украины в районах Угледара, а также населенных пунктов Марфополь, Зализничное, Новоандреевка и Каменское. Суточные потери неприятеля в живой силе на данных направлениях составили до 40 человек. Уничтожены несколько единиц техники, включая две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Червоная Криница уничтожен украинский склад с боеприпасами. На Херсонском направлении противник потерял до 35 боевиков, уничтожены шесть украинских автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная гаубица «Акация».

На Купянском направлении поражены подразделения противника в районах Стельмаховки, Ивановки и Двуречной. Пресечены действия пяти украинских разведгрупп в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное и Тимковка. Суточные потери украинской стороны составили до 60 человек. На Краснолиманском направлении нанесено поражение неприятелю в районах населенных пунктов Серебрянка, Червонопоповка и Червоная Диброва. Уничтожены до 80 националистов, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:15 Армия
Видео
В МО РФ рассказали об уничтожении украинского склада с боеприпасами в Запорожской области
14:35 Армия
Видео
Минобороны показало кадры выхода кораблей ТОФ в рамках внезапной проверки
14:06 Армия
Видео
Белорусские летчики освоили в РФ новые способы применения специальных боеприпасов
14:00 В стране и мире
США начали выдачу виз Лаврову и членам его делегации
12:54 В стране и мире
Песков заявил, что содержание утечек из Пентагона является заботой американских спецслужб
Популярное
Repubblica: США предупреждали Италию о возможности побега Артема Усса
Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета президента США по культуре
Видео
Наемник Макинтайр рассказал, как нацбаты скрывали нацистскую символику от западных СМИ
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.