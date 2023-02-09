Лавров прибыл в Судан с официальным визитом
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Хартум, Судан. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Сергей Лавров прибыл с визитом в Судан», - написала она в Telegram.
В африканской республике у него запланированы встречи с министром иностранных дел Али ас-Садыком Али, зампредом Суверенного совета Мухаммедом Хамданом Дагало и главой Суверенного совета страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом.
Лавров обсудит с суданскими коллегами многоплановое сотрудничество этой страны с РФ и запланированный на июль саммит Россия-Африка, а также актуальные международные проблемы и урегулирование кризисов на континенте.
Напомним, что Сергей Лавров посетил Судан в рамках своего африканского турне. Находясь на континенте, он встречался с официальными лицами и лидерами государств. А в Мали российский дипломат стал командором национального ордена страны.