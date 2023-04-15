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Украинские боевики хотят убить Владимира Зеленского из-за его предательства. Об этом заявил бывший полковник американской армии, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Мы слышим речи в рядах ВСУ о том, что нужно вернуться и первым делом повесить Зеленского и всю его команду», - цитирует «360» слова бывшего военного.

Согласно словам Макгрегора, в рядах украинской армии процветает сумасшедшая коррупция: военное оборудование исчезает в неизвестном направлении, а сотни миллионов наличных денежных средств внезапно появлялись в разных местах.

Кроме того, бывший военнослужащий США добавил, что финансовый кризис в американской экономике может привести к тому, что Соединенные Штаты перестанут поддерживать Украину, и это произойдет в течении полугода.

Ранее журналист из США Сеймур Херш заявил, что Владимир Зеленский и его окружение присвоили себе незаконным образом 400 миллионов долларов из средств, предназначенных для закупок дизеля.