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В США предупредили Зеленского о грозящей ему смертельной опасности

Игнат Далакян
12:05 15.04.2023
По словам бывшего американского военного, в украинской армии процветает сумасшедшая коррупция.
В США предупредили Зеленского о грозящей ему смертельной опасности
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Украинские боевики хотят убить Владимира Зеленского из-за его предательства. Об этом заявил бывший полковник американской армии, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Мы слышим речи в рядах ВСУ о том, что нужно вернуться и первым делом повесить Зеленского и всю его команду», - цитирует «360» слова бывшего военного.

Согласно словам Макгрегора, в рядах украинской армии процветает сумасшедшая коррупция: военное оборудование исчезает в неизвестном направлении, а сотни миллионов наличных денежных средств внезапно появлялись в разных местах.

Кроме того, бывший военнослужащий США добавил, что финансовый кризис в американской экономике может привести к тому, что Соединенные Штаты перестанут поддерживать Украину, и это произойдет в течении полугода.

Ранее журналист из США Сеймур Херш заявил, что Владимир Зеленский и его окружение присвоили себе незаконным образом 400 миллионов долларов из средств, предназначенных для закупок дизеля.

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