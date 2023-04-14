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Полиция Парижа применила слезоточивый газ для подавления стихийного митинга

Елизавета Потейчук
22:40 14.04.2023
После одобрения пенсионной реформы Конституционным Советом Франции сотни людей собрались на митинг у здания мэрии Парижа.
Полиция Парижа применила слезоточивый газ для подавления стихийного митинга
© Фото: IMAGO Ahmed Hariry Globallookpress
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Полиция в Париже использовала слезоточивый газ для противодействия демонстрациям. Отмечено, что сотни горожан собрались на митинг у здания мэрии в центре города после одобрения пенсионной реформы Конституционным Советом Франции.

Об этом сообщает РИА Новости. Затем протестующие разошлись по улицам, начали переворачивать мусорные баки, а также разбивать магазинные витрины. Полицейские были вынуждены заблокировать улицы и вытеснить демонстрантов, некоторые из них были взяты в кольцо.

Напомним, вечером 14 апреля Конституционный совет Франции одобрил повышение пенсионного возраста до с 62 до 64 лет в стране. Также требование левых партий о проведении референдума по указанной реформе было отклонено. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен подписать закон о пенсионной реформе в течение двух дней.

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