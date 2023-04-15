МО РФ: с 20 апреля начнутся отправки призывников в пункты дислокации

В МО РФ добавили, что все существующие на сегодняшний день отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме.

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В Минобороны России заявили, что с 20 апреля начнутся отправки призывников срочной службы весеннего призыва в пункты дислокации в РФ.

«Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в течение трех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», - заявил начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ Андрей Бирюков.

Представитель Минобороны РФ добавил, что все существующие на сегодняшний день отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме.

«"Веерных" рассылок "электронных повесток" гражданам призывного возраста не будет», -

Ранее в Российской Федерации был принят закон о едином реестре военнообязанных. Закон предусматривает введение электронных повесток и ограничения для уклонистов от призыва.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.