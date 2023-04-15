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Гвардии ефрейтор Кибаков вызвал огонь на себя и даже с осколочным ранением продолжил бой

Ирина Елагина
00:05 15.04.2023
Гвардии ефрейтор Кибаков помог нашим десантникам выбить боевиков из опорного пункта. А старший сержант Дмитрий Маклаков под обстрелом вместе с подчиненными проделали проход в минном поле для российской колонны.
Гвардии ефрейтор Кибаков вызвал огонь на себя и даже с осколочным ранением продолжил бой
© Фото: Минобороны России
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© Минобороны России

Старший сержант Дмитрий Маклаков

Старший сержант Дмитрия Маклакова получил приказ вместе со своим отделением разминирования провести инженерную разведку маршрутов передвижения российских войск.

Продвигаясь по местности, Дмитрий обнаружил оборудованное противником минное поле. Сержант Маклаков выставил охранение и вместе с подчиненными приступил к разминированию пути для прохода российской колонны. Боевики попытались помешать работе наших саперов и открыли по ним минометный огонь.

Дмитрий Маклаков принял решение продолжить поиск и уничтожение вражеских мин. Мужество и храбрость и умение даже под огнем профессионально выполнять свою работу - эти качества помогли старшему сержанту Маклакову и его подчиненным проделать проход в минном поле. По этому пути наше подразделение без потерь приблизилось к населенному пункту, оккупированному боевиками, и отбило его у врага.

В ходе разминирования Дмитрий лично обнаружил и обезвредил более 10 мин.

© Минобороны России

Гвардии ефрейтор Олег Кибаков, командир боевой машины

Гвардии ефрейтор Олег Кибаков вместе со своим экипажем в составе батальонной тактической группы российских десантников штурмовал опорный пункт националистов.

Огнем из боевой машины Кибаков сковал действия националистов, что позволило нашим подразделениям пойти в обход опорного пункта и атаковать вражеские позиции с фланга.

Противник, стремясь подавить огневую позицию, открыл по боевой машине Кибакова минометный огонь. В результате обстрела гвардии ефрейтор получил осколочное ранение и все равно продолжил вести бой. Сменив позицию, Олег приступил к корректировке огня артиллерии. Оперативно переданные им координаты позволили уничтожить часть военной техники противника.

После прибытия подкрепления гвардии ефрейтора Кибакова эвакуировали с поля боя.

Самоотверженные, грамотные действия гвардии ефрейтора Олега Кибакова помогли нашим десантникам выполнить поставленную боевую задачу и выбить боевиков из опорного пункта.

Ранее сообщалось о подвиге младшего сержанта Александра Столярова, который вывел из-под обстрела боевиков автомобиль с топливом.

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