Гвардии ефрейтор Кибаков вызвал огонь на себя и даже с осколочным ранением продолжил бой

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Старший сержант Дмитрий Маклаков

Старший сержант Дмитрия Маклакова получил приказ вместе со своим отделением разминирования провести инженерную разведку маршрутов передвижения российских войск.

Продвигаясь по местности, Дмитрий обнаружил оборудованное противником минное поле. Сержант Маклаков выставил охранение и вместе с подчиненными приступил к разминированию пути для прохода российской колонны. Боевики попытались помешать работе наших саперов и открыли по ним минометный огонь.

Дмитрий Маклаков принял решение продолжить поиск и уничтожение вражеских мин. Мужество и храбрость и умение даже под огнем профессионально выполнять свою работу - эти качества помогли старшему сержанту Маклакову и его подчиненным проделать проход в минном поле. По этому пути наше подразделение без потерь приблизилось к населенному пункту, оккупированному боевиками, и отбило его у врага.

В ходе разминирования Дмитрий лично обнаружил и обезвредил более 10 мин.

