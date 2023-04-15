Гвардии ефрейтор Кибаков вызвал огонь на себя и даже с осколочным ранением продолжил бой

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Гвардии ефрейтор Олег Кибаков, командир боевой машины
Гвардии ефрейтор Олег Кибаков вместе со своим экипажем в составе батальонной тактической группы российских десантников штурмовал опорный пункт националистов.
Огнем из боевой машины Кибаков сковал действия националистов, что позволило нашим подразделениям пойти в обход опорного пункта и атаковать вражеские позиции с фланга.
Противник, стремясь подавить огневую позицию, открыл по боевой машине Кибакова минометный огонь. В результате обстрела гвардии ефрейтор получил осколочное ранение и все равно продолжил вести бой. Сменив позицию, Олег приступил к корректировке огня артиллерии. Оперативно переданные им координаты позволили уничтожить часть военной техники противника.
После прибытия подкрепления гвардии ефрейтора Кибакова эвакуировали с поля боя.
Самоотверженные, грамотные действия гвардии ефрейтора Олега Кибакова помогли нашим десантникам выполнить поставленную боевую задачу и выбить боевиков из опорного пункта.
Ранее сообщалось о подвиге младшего сержанта Александра Столярова, который вывел из-под обстрела боевиков автомобиль с топливом.