Младший сержант Александр Столяров вывел из-под обстрела боевиков автомобиль с топливом

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Младший сержант Александр Столяров, водитель-заправщик

Младший сержант Александр Столяров в составе с автомобильной колонны выполнял боевую задачу по доставке ГСМ на передовую - российским подразделениям, которые сражались с украинскими боевиками за населенный пункт.

По пути следования колонна попала в засаду: головная и замыкающая машины были обездвижены. Александр под непрекращающимся огнем, с риском для жизни, понимая, что попадание снаряда в автомобиль с грузом горючего приведет к мощному взрыву, сумел вывести машину из зоны обстрела.

Через короткое время боевики предприняли еще одну попытку взорвать автомобиль с горючим. Младший сержант Столяров обнаружил двух националистов, которые хотели подобраться к машине с топливом, и прицельным огнем из стрелкового оружия уничтожил боевиков.

Смелость и решимость, мужество и героизм младшего сержанта Столярова позволили выполнить в полном объеме задачу по обеспечению российской группировки войск горюче-смазочными материалами.

Ранее сообщалось о подвиге рядового Артема Шарикова, который при обороне населенного пункта заменил раненого командира и отразил атаку боевиков.