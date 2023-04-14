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Младший сержант Александр Столяров вывел из-под обстрела боевиков автомобиль с топливом

Ирина Елагина
00:00 14.04.2023
Столяров прицельным огнем уничтожил двух боевиков, которые пытались взорвать автомобиль с горючим. А гвардии ефрейтор Кирилл Семов спас командно-штабную машину связи, чем помог наступлению российских войск.
Младший сержант Александр Столяров вывел из-под обстрела боевиков автомобиль с топливом
© Фото: Минобороны России
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© Минобороны России

Гвардии ефрейтор Кирилл Семов

Экипаж гвардии ефрейтора Семова выполнял задачу по передислокации командно-штабной машины связи для координации совместных действий артиллерии и подразделений российских войск, ведущих наступательные действия.

По пути в назначенную точку экипаж Кирилла попал под массированный артиллерийский и минометный обстрел украинских националистов.

Гвардии ефрейтор Семов с риском для жизни грамотно выбрал место для укрытия, используя маскирующие свойства местности. Благодаря знаниям эксплуатируемой техники и слаженным действиям экипажу удалось оперативно организовать устойчивую связь с артиллерийскими подразделениями, которые нанесли удар по противнику.

Смелость и профессионализм гвардии ефрейтора Семова позволили спасти экипаж, вверенную технику и нанести ответный удар по противнику.

© Минобороны России

Младший сержант Александр Столяров, водитель-заправщик

Младший сержант Александр Столяров в составе с автомобильной колонны выполнял боевую задачу по доставке ГСМ на передовую - российским подразделениям, которые сражались с украинскими боевиками за населенный пункт.

По пути следования колонна попала в засаду: головная и замыкающая машины были обездвижены. Александр под непрекращающимся огнем, с риском для жизни, понимая, что попадание снаряда в автомобиль с грузом горючего приведет к мощному взрыву, сумел вывести машину из зоны обстрела.
Через короткое время боевики предприняли еще одну попытку взорвать автомобиль с горючим. Младший сержант Столяров обнаружил двух националистов, которые хотели подобраться к машине с топливом, и прицельным огнем из стрелкового оружия уничтожил боевиков.

Смелость и решимость, мужество и героизм младшего сержанта Столярова позволили выполнить в полном объеме задачу по обеспечению российской группировки войск горюче-смазочными материалами.

Ранее сообщалось о подвиге рядового Артема Шарикова, который при обороне населенного пункта заменил раненого командира и отразил атаку боевиков.

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