Мадуро предложил Госдепу США «пойти к черту»

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Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро отреагировал на заявления американского Госдепа. В частности, Госдепартамент угрожал ужесточить санкции против страны, если Мадуро «не продвинется» в политическом диалоге с оппозицией.

Мадуро предложил Госдепартаменту «пойти к черту». С таким призывом президент Венесуэлы, слова которого приводит РИА Новости, выступил в эфире Venezolana de Televisión.

«Представитель гринго выступил с угрозами Венесуэле: если Венесуэла не продвинется в политическом диалоге с бандитским, коррумпированным и торгующим родиной сектором Унитарной платформы, они примут ответные меры и наложат санкции против нашей страны. Предлагаю этому представителю гринго пойти к черту, потому что Венесуэлу уважают», - заявил Мадуро.

Немногим ранее кубинский лидер Диас-Канель обличил США в создании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что разжиганием русофобии занимались именно Соединенные Штаты, и отметил, что американцы выставляют Россию виновником конфликта.