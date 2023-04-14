МИД заявил о давлении на страны, с которыми РФ прорабатывает упрощение визового режима

По словам дипломата, договоренности по данному вопросу с дружественными странами ведутся на постоянной основе.

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На страны, с которыми Россия работает над упрощением визового режима, оказывается давление извне. Об этом заявил директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

Как передает РИА Новости слова дипломата, работа по договоренностям с дружественными странами о взаимном упрощении визового режима либо увеличении сроков безвизового пребывания ведется на постоянной основе.

Российский дипломат также отметил, что называть участников и детали переговоров преждевременно из-за плотного давления, которое в настоящий момент оказывается на эти страны.

По словам Климова, информация станет доступна по мере достижения конкретных результатов.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомств заявляли, что РФ работает над введением безвизового режима с шестью странами. Вопрос соглашений обсуждался с Сирией, Индией, Индонезией, Вьетнамом, Анголой и Филиппинами.