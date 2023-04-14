В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД заявил о давлении на страны, с которыми РФ прорабатывает упрощение визового режима

Игнат Далакян
09:29 14.04.2023
По словам дипломата, договоренности по данному вопросу с дружественными странами ведутся на постоянной основе.
МИД заявил о давлении на страны, с которыми РФ прорабатывает упрощение визового режима
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
Читайте нас на:

На страны, с которыми Россия работает над упрощением визового режима, оказывается давление извне. Об этом заявил директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

Как передает РИА Новости слова дипломата, работа по договоренностям с дружественными странами о взаимном упрощении визового режима либо увеличении сроков безвизового пребывания ведется на постоянной основе.

Российский дипломат также отметил, что называть участников и детали переговоров преждевременно из-за плотного давления, которое в настоящий момент оказывается на эти страны.

По словам Климова, информация станет доступна по мере достижения конкретных результатов.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомств заявляли, что РФ работает над введением безвизового режима с шестью странами. Вопрос соглашений обсуждался с Сирией, Индией, Индонезией, Вьетнамом, Анголой и Филиппинами.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:16 Армия
Видео
Российские разведчики устроили «огневую засаду» противнику под Угледаром
05:30 Армия
Видео
РСЗО «Град» и САУ «Гвоздика» обрушили огонь на боевиков на Кременском направлении
04:59 Армия
Видео
Делегации Минобороны стран-участников СНГ обсудили вопросы военного сотрудничества в Самарканде
03:15 В стране и мире
Новую улицу Хабаровска решили назвать в честь Героя России Жоги
02:10 В стране и мире
Украинские боевики выпустили 14 ракет из РСЗО HIMARS по ЛНР
Популярное
Видео
Наемник Макинтайр рассказал, как нацбаты скрывали нацистскую символику от западных СМИ
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.