В стране и мире Украинские боевики обстреляли центр Горловки Ирина Елагина От ударов противника пострадал Центрально-Городском район Горловки. © Фото: Сергей Батурин РИА Новости Читайте нас на: Украинские боевики накрыли огнем центр Горловки в ночь с 13 на 14 апреля. Об атаке националистов сообщил глава города Иван Приходько.«Украинские террористы ночью подвергли обстрелу центр Горловки», - говорится в публикации Приходько в Telegram. По данным городской администрации, при обстреле в Центрально-Городском районе Горловки повреждены ЛЭП и нарушено электроснабжение. «Ряд домов города обесточен», - сообщил Приходько.

Ранее сообщалось, что украинские боевики применили РСЗО HIMARS при обстреле двух населенных пунктов - Троицкое и Рубежное в ЛНР, и выпустили 14 ракет.



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