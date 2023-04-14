Украинские боевики обстреляли центр Горловки
От ударов противника пострадал Центрально-Городском район Горловки.
© Фото: Сергей Батурин РИА Новости
Украинские боевики накрыли огнем центр Горловки в ночь с 13 на 14 апреля.
Об атаке националистов сообщил глава города Иван Приходько.«Украинские террористы ночью подвергли обстрелу центр Горловки», - говорится в публикации Приходько в Telegram.
По данным городской администрации, при обстреле в Центрально-Городском районе Горловки повреждены ЛЭП и нарушено электроснабжение.
«Ряд домов города обесточен», - сообщил Приходько.
Ранее сообщалось, что украинские боевики применили РСЗО HIMARS при обстреле двух населенных пунктов - Троицкое и Рубежное в ЛНР, и выпустили 14 ракет.