Разведчики ВВО раскрыли и уничтожили БТР противника под Угледаром

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Квадрокоптер наших разведчиков над окраиной Угледара. Ночью, в лесополосе они «засекли» выдвижение противника на БТР американского производства - и решили устроить «огневую засаду».

Бронемашину подбили огнем артиллерии, а после - затаились до утра. И когда противник попытался эвакуировать тягачом - нанесли еще один удар, уничтожив обе машины и отделение украинских боевиков. Очередной пример эффективной работы нашей разведки

«Наша задача - вскрыть замысел противника, состав сил и средств, маршруты выдвижения, ну и вообще помочь общевойсковым командирам принять правильное решение, чтобы с наименьшими потерями и максимальной эффективностью нанести огневое поражение противнику», - рассказал и.о. командира разведывательного батальона Восточного военного округа с позывным «Сокол».

Подразделения армейской войсковой разведки Восточного военного округа на позициях под Угледаром - вблизи линии боевого соприкосновения.

Разведчики используют самое современное оборудование с оптикой и лазерной системой определения дальности, что позволяет быстро обнаруживать цели и передавать информацию по каналам автоматизированного комплекса .

«Есть определенная шкала - она пишет расстояние до цели, где находится. Так же и ночью, переводим в ночной режим, он включает тепловизор и точно такие же данные выдает - мы можем увидеть скопление людей, техники», - рассказал разведчик-наблюдатель с позывным «Саха».

Оборудование предназначено для радиотехнической разведки. Комплекс «Соболятник» - многофункциональное средство для ведения контрбатарейной борьбы.

«В пределах 2-х минут разворачиваемся, устанавливаем и начинаем вести контроль. Наводим, заряжаем систему - все, начинаем работать», - рассказал разведчик с позывным «Байкал».

Радиолокационная станция «соболятника» позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 30 км с поразительной точностью. Причем электроника комплекса способна «засечь» стрельбу из всех видов артиллерии - отслеживая и точку «старта» снарядов, и траекторию их полета. Что позволяет не только корректировать огонь своей артиллерии, но и наносить ответный удар - поражать батареи противника. От эффективной работы разведчиков зависит успешность действий всех наших войск.

Ранее якутские бойцы показывали, как сбивают с толку врага в радиоэфире под Энерегодаром. Военнослужащие общаются на родном языке, что не позволяет противнику узнать о чем они говорят.