Артиллеристы ЗВО обрушились на противника огнем из орудий МТ-12 «Рапира»

При слаженной работе расчета орудие «Рапира» может произвести 12 выстрелов в минуту.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов 100-мм противотанковых орудий «Рапира» артиллерийских подразделений Западного военного округа при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине.

В ходе проведения спецоперации артиллерийские подразделения ЗВО продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей украинских националистов, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники противника.

Скорость стрельбы противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» составляет 6-12 выстрелов в минуту, дальность стрельбы орудия - более 7 километров при полном заряде.

«Рапира» предназначена бить прямой наводкой по тяжелой бронетехнике. Но при необходимости 100-миллиметровая буксируемое противотанковое орудие справляется и с другими целями. Дальность стрельбы «Рапиры» с закрытых позиций увеличивается.

На одном из направлений в зоне СВО бойцы артиллерийской батареи «Западной» группировки войск нанесли огневое поражение по району скопления живой силы противника.

Попадание фиксирует камера квадракоптера. В здании по данным разведки укрылась пехота украинских боевиков.

Разведка не подвела. На кадрах видно, как украинские боевики эвакуируют раненых и выносят вещи. Оператор БПЛА вносит небольшие корректировки.

Дело завершает контрольный осколочно-фугасный снаряд. Как говорят артиллеристы - цель записана, пора уходить. Противник, как правило, отвечает поздно и мимо. При слаженной работе расчета орудие выдает 12 выстрелов в минуту.

И так практически круглосуточно. В любую погоду. Артиллеристы называют это просто работой, но проведя на позиции несколько часов, осознаешь, насколько это непросто. Задачи артиллеристов - быть готовыми поразить цель по заданным координатам в любой момент.

Выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогают беспилотные летательные аппараты.

Противник может начать обстреливать наши позиции в любую минуту, поэтому расчеты копают землянки. В них можно укрыться, погреться и отдохнуть.

В боекомплект пушки МТ-12 «Рапира» входят несколько типов боеприпасов. Бронебойные подкалиберные снаряды используются для уничтожения танков, САУ и других бронированных целей. Выстрел с кумулятивно осколочным снарядом, как правило, используются для ведения огня прямой наводкой по целям с мощной броне защитой. Живая сила, огневые точки, полевые сооружения инженерного типа уничтожаются при помощи осколочно-фугасных снарядов. При установке на пушке специального прибора наведения могут использоваться выстрелы с противотанковой ракетой.

Ранее мы показывали как реактивная система залпового огня «Град» и самоходное артиллерийское орудие «Гвоздика» атаковали украинских националистов на Кременском направлении.

Материал подгготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.